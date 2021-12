Linkes Komitee kämpft gegen Abschaffung der Stempelsteuer

SP, Grüne und Gewerkschaften Die Linke eröffnet den Kampf gegen die Abschaffung der Stempelsteuer Die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital sei Teil eines grossen Plans, kritisiert ein linkes Komitee. Die Steuerreform diene der Umverteilung von Arbeit zu Kapital. Peter Walthard 22.12.2021, 14.54 Uhr

Ryser, Wermuth, Badran (v.l.): Linke Politiker sehen in der Abschaffung der Stempelsteuer einen «Bschiss». (Archiv) Keystone

Eine bürgerliche Mehrheit plane, in der Schweiz die Steuerbelastung für das Kapital schrittweise abzusenken und die Kosten der arbeitenden Bevölkerung aufzubürden. Die Schweiz sei seit 25 Jahren dabei, ihr Steuersystem umzubauen. Dabei werde immer weniger das Kapital und immer mehr Arbeit und Konsum belastet. Nun sei es an der Zeit, dieser Salamitaktik Einhalt zu gebieten. Mit dieser Argumentation startete ein überparteiliches Nein-Komitee am Mittwoch in den Abstimmungskampf.