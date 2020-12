Solothurner Mordprozess findet an geheimen Ort statt

Zehn Jahre nach einem tödlichen Raubüberfall in Metzerlen SO müssen sich zwei Männer von heute Montag an vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein SO wegen Mordes verantworten. Opfer des Verbrechens war ein 71-jähriger Schweizer. Das Gericht tagt an einem geheimen Ort.

07.12.2020, 08.33 Uhr