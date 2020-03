Skigebiete interpretieren Schutzmassnahmen unterschiedlich Die Aussage des Bundesrats zur Schliessung der Skigebiete als Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat für Unsicherheit gesorgt. Während alle Bündner Bahnen den Skibetrieb einstellen müssen, fahren einzelne Bahnen in anderen Kantonen weiter. 14.03.2020, 11.19 Uhr

Die Skipisten am Titlis oberhalb von Engelberg bleiben offen. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Innenminister Alain Berset sagte am Freitag, die verschärften Massnahmen, die Veranstaltungen von mehr als 100 Anwesenden verbieten, bedeuteten die Schliessung für die Skigebiete. Die Verordnung, in der die Massnahmen festgehalten sind, trat am Freitag unmittelbar mit Beginn der Medienkonferenz des Bundesrats in Kraft.

Die Skigebiete aber interpretieren sie unterschiedlich. Die Bündner Regierung etwa schrieb in einer ersten Reaktion, die Skigebiete müssten ab Montag den Betrieb einstellen. Wenig später korrigierte sie die Aussage und verkündete, Skigebiete und Bergbahnen in Graubünden müssten per sofort schliessen.

Bei den Brunni-Bahnen in Engelberg hiess es am Samstag auf Anfrage, es sei im ersten Moment nicht klar gewesen, was die Massnahme für die Skigebiete bedeute, weil sich auf den Pisten nicht 100 Personen auf einem Fleck befänden. Auch der Berner Regierungspräsident Christoph Ammann sagte, «Social Distancing» sei aus seiner Sicht auf Skipisten möglich.

Juristisch abgeklärt

Und so schreibt etwa das Skigebiet Adelboden-Lenk auf seiner Webseite, gestützt auf die Aussage des Regierungsrates des Kantons Bern sei der Skibetrieb am Samstag und Sonntag möglich. Ebenfalls offen bleiben die Pisten am Titlis OW.

Man habe das juristisch abgeklärt, sagte Norbert Patt, CEO der Titlis-Bergbahnen am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Geschäftsleitung werde am Sonntagabend in einer Sitzung das weitere Vorgehen besprechen.

Wenn es seitens des Kantons keine neuen Bestimmungen gebe, werde Skifahren auch nach dem Wochenende am Titlis möglich sein. Wenn aber die Gäste fernblieben und sich die Stimmung in der Bevölkerung ändern sollte, werde man reagieren.

Unterschiede innerhalb der Kantone

Er sprach einerseits von einer Überreaktion gewisser Skigebiete, zumal sich die Menschen nicht auf den Skipisten anstecken würden. Andererseits wies er darauf hin, dass in den meisten Skigebieten sich die Saison dem Ende zuneige. Das sei am Titlis anders. «Wir haben immer bis Ende Mai offen.»

Das Skigebiet Brunni in Engelberg dagegen hat den Betrieb wegen der Verordnung eingestellt. Man sehe sich damit auf der sicheren Seite, hiess es auf Anfrage. Auch das Obwaldner Skigebiet Melchsee-Frutt hat auf diese Lesart der Verordnung umgeschwenkt und den Betrieb eingestellt.

Geschlossen bleibt der Skibetrieb weiter in Nendaz VS und Crans-Montana VS, im Sörenberg LU und in Meiringen-Hasliberg BE. Die Berner Destination Gstaad und die Jungfraubahnen haben dagegen geöffnet. Die Jungfrauregion (Grindelwald, Wengen, Mürren, Lauterbrunnen und Haslital) sei von den bislang bestätigten Corona-Fällen nicht betroffen, heisst es auf der Webseite der Region. Auch die Skipisten im Hoch-Ybrig SZ sind offen.