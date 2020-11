Simonetta Sommaruga stellt sich den Fragen der Jugendlichen

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Jugendsession in diesem Jahr im virtuellen Raum stattfinden müssen. Dort stellte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Samstag Fragen über die Klimaerwärmung, die Corona-Krise und die Beteiligung am politischen Leben.

07.11.2020, 15.49 Uhr