Sika baut neue Produktionsanlage für Baufolien in der Schweiz

Der Bauchemiekonzern Sika erweitert die Membranproduktion in der Schweiz. Am Standort in Sarnen werde eine neue Produktionsanlage zur Herstellung von Bauwerksabdichtungsfolien in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.

17.03.2020, 07.25 Uhr