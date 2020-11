SGS erholt sich vom Lockdown-Frühling

Der Warenprüfkonzern SGS hat sich in der zweiten Jahreshälfte vom Einbruch während des Corona-Lockdowns erholt. Das Geschäft habe im zweiten Semester wieder allmählich an Fahrt aufgenommen, teilte SGS am Dienstag mit. Die Marge konnten die Genfer sogar klar steigern.

10.11.2020, 07.47 Uhr