Serbe wollte sechs Kilogramm Kokain in die Schweiz schmuggeln

Fast sechs Kilogramm Kokain haben Zöllner am Grenzübergang in Diepoldsau SG sichergestellt. Ein 42-jähriger Serbe hatte die Drogenpakete in seinem Auto versteckt. Der Mann und das Kokain wurden der Polizei übergeben.