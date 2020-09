Selecta-Eigner und -Gläubiger schnüren Sanierungspaket

Der krisengeschüttelte Snackautomaten-Betreiber Selecta erhält frische Mittel. Der US-Finanzinvestor KKR schiesse 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in die Firma ein, wie Selecta in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.

09.09.2020, 12.43 Uhr