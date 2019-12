Schwerer Unfall in Döttingen fordert nur eine Leichtverletzte

Grosses Glück für die Beteiligten eines schweren Verkehrsunfalls in Döttingen AG am Samstagnachmittag: Ein 65-jähriger alkoholisierter Fahrer eines Kombis hatte beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und war frontal in den Kleinwagen gekracht.