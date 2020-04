Schweizer Kreuz erleuchtet den Burj Khalifa Die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) haben die jeweiligen Wahrzeichen ihrer Länder mit der Nationalflagge beleuchtet. Nachdem am Freitag das Matterhorn in den Farben der UAE geleuchtet hatte, folgte am Sonntag der Burj Khalifa mit Schweizer Flagge. 20.04.2020, 00.44 Uhr

Am letzten Freitag erstrahlte die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate das Matterhorn. (Bild: Light Art by Gerry Hofstetter / Foto Michael Kessler) Der Burj Khalifa in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), einer der höchsten Gebäude der Welt, leuchtet in den Schweizer Farben. (@burjkhalifa)