Schweiz in Europa Spitzenreiter, wenn es um Beziehungen geht

Mit Note 8,6 von 10 sind die Liebesbeziehungen in der Schweiz die besten in Europa - ex aequo mit Irland, Malta, Slowenien und Österreich. Mit einem Durchschnitt von 8 sind europäische Paare ganz allgemein recht glücklich in ihren Partnerschaften. Ausser die Bulgaren.

30.07.2020, 07.24 Uhr