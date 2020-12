Wetter Schnee schränkt Bahnverkehr im Engadin ein Der Schneefall macht dem Bahnbetrieb in der Schweiz weiter zu schaffen - insbesondere im Engadin. Wegen Lawinengefahr fällt etwa der Bernina Express der Rhätischen Bahn (RhB) aus. 07.12.2020, 13.05 Uhr

In Teilen der Schweiz fielen über das Wochenende grosse Schneemengen. so etwa in Valens SG. Die grossen Schneemengen brachten den Bahnverkehr noch am Montagmorgen durcheinander, insbesondere im Engadin.

(sda)

Die Berninalinie ist zwischen Pontresina und Poschiavo aus Sicherheitsgründen nach wie vor geschlossen. Zwischen Pontresina und Poschiavo verkehren Bahnersatzbusse, wie die Rhätischen Bahnen am Montag gegen Mittag mitteilten. Die Passstrasse konnte geöffnet werden. Wie lange die Einschränkungen dauern, war unklar.

Wieder freigegeben werden konnte die Arosalinie. Sie war am frühen Sonntagabend aufgrund des starken Schneefalls zwischen Chur und Arosa eingestellt worden. Zwischen Chur und Litzirüti verkehren Züge und zwischen Litzirüti und Arosa sind Bahnersatzbusse im Einsatz.

Grundsätzlich habe sich die Lage auf dem Netz wieder verbessert, Reisende sollten aber weiterhin mehr Zeit einrechnen, schrieben die Rätischen Bahnen vor dem Mittag. Noch unterbrochen ist die Linie zwischen Camedo TI und Domodossola (IT). Dies wegen eines umgestürzten Baumes.

Über das Wochenende hat es im Süden und Osten viel geschneit. In diversen Hochtälern liegt rund ein Meter Schnee, wie Meteonews am Montagmittag mitteilte. In Samedan, Segl-Maria und Airolo liegen demnach rund 110 Zentimeter Schnee. Auch Teile des Oberwallis (etwa Ulrichen) und des Berner Oberlands (Guttannen) wurden eingeschneit und verzeichneten über einen Meter Schnee. Die Intensität des Schneefalls soll gemäss SRF Meteo gegen Montagabend allmählich nachlassen.