Sattelschlepper fährt in Surava GR in Wohnhaus

In Surava im Kanton Graubünden ist am Mittwochnachmittag ein Sattelschlepper eine Böschung hinunter gerutscht und in ein Wohnhaus gefahren. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag meldete.