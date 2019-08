Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Villeneuve VD

Ein 53-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen am Freitagnachmittag in Villeneuve VD gestorben. Er war unter dem Lastwagen eingeklemmt und verstarb trotz Befreiung durch die Feuerwehr noch auf der Unfallstelle.

Ein 53-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen in Villeneuve VD noch auf der Unfallstelle verstorben. (Archivfoto) (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Der 31-jährige Chauffeur des LKWs wurde nicht verletzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte. Der LKW-Fahrer rief nach dem Unfall sofort die Polizei an. Ambulanz, Feuerwehr und Rega waren im Einsatz. Beide in den Unfall verwickelten Männer waren Schweizer und stammten aus der Region.