«Rambo V: Last Blood» erkämpft sich Platz 1

Mit mageren 9278 Eintritten hat Sylvester Stallones «Rambo V: Last Blood» am Wochenende den ersten Platz der Deutschschweizer Kinocharts ergattert. Knapp dahinter platzierten sich «It Chapter 2» (9034) und «Ad Astra» (8958).

Sylvester Stallons «Rambo V: Last Blond» hat am Wochenende vom 19. bis 22. September 2019 mit nur knapp 9300 Eintritten die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts ergattert. (Bild: Ascot Elite Entertainment Group)

(sda)

In der Westschweiz wurden für «Ad Astra» nur gerade 6475 Eintrittskarten verkauft, was dem Weltraumdrama mit Bratt Pitt und Tommy Lee Jones gleichwohl Platz 1 bescherte. Zweiter wurde «It Chapter 2» und dritter Woody Allens «A Rainy Day In New York».

Im Tessin hielt sich «The Lion King» an der Spitze vor «Once Upon A Time ... In Hollywood» und «It Chapter 2».