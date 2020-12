Wetter Pünktlicher Winterbeginn mit Schnee im Mittelland Für einmal ist der Winter pünktlich. Exakt zum meteorologischen Winterbeginn am Dienstag liegt das Mittelland unter einer geschlossenen Schneedecke. Da die Kaltfront von Nordwesten her kam, begannen die Schneefälle gegen Osten und die Alpen hin später. 01.12.2020, 09.42 Uhr

Leicht verfroren im ersten Schnee: Palmen in Basel. Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn: Bern im Schnee. Muss vom Schnee befreit werden: Auto in Basel. Vier bis sechs Zentimeter Neuschnee im Mittelland: Zaun in Basel.