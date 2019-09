Postfinance senkt Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten Die Postfinance senkt auf Anfang November die Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten. Das Niedrigzinsumfeld habe den Druck auf das Zinsdifferenzgeschäft erhöht, teilte das Finanzinstitut am Montag mit.

Der Druck auf das Zinsgeschäft von Postfinance hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda/awp)

Bei den Postfinance Sparkonten Privatkunden in Schweizer Franken und Euro sinkt der Zins auf 0,025 Prozent von zuvor 0,05 Prozent. Beim Vorsorgekonto 3a wird er auf neu 0,15 von zuvor 0,20 Prozent gesenkt.

Die Zinsen an den nationalen und internationalen Finanzmärkten würden sich weiterhin auf einem historischen Tiefstand befinden und seien sowohl in Franken als auch in Euro durchwegs negativ. Aufgrund der negativen Marktzinsen in Kombination mit dem Kreditverbot habe der Druck auf das Zinsdifferenzgeschäft von PostFinance in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dieser Trend werde sich fortsetzen.