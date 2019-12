Post äussert sich schockiert über Raubüberfall auf Geldtransport

Von den Tätern des spektakulären Raubüberfalls auf einen Geldtransport in Daillens VD vom Montagabend fehlt vorerst jede Spur. Die Post äusserte sich am Dienstag schockiert über die Gewalt und die kriminelle Energie, welche die Täterschaft an den Tag gelegt hat.

03.12.2019, 14.08 Uhr