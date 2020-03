Population des Spitzmaulnashorns erholt sich leicht

Die Population des Spitzmaulnashorns in Afrika hat sich nach dramatischen Einbrüchen in den 70er Jahren nun leicht erholt. 2012 bis 2018 stieg die Anzahl der Tiere in der Wildnis von 4845 auf 5630. Gleichwohl bleibt das Tier vom Aussterben bedroht.

19.03.2020, 14.03 Uhr