Polizei stellt im Zürcher Tösstal über 60 Kilogramm Cannabis sicher

42 Kilogramm Haschisch, 22 Kilogramm Marihuana und knapp zehntausend Franken in bar hat die Polizei am Donnerstag in einem Lokal im Zürcher Tösstal sichergestellt. Dabei hat sie eine mutmassliche Drogenhändlerin sowie einen mutmasslichen Drogenhändler verhaftet.

07.12.2020, 15.48 Uhr