Polizei rettet verletzten Mäusebussard vom Pannenstreifen Die St. Galler Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag einen verletzten Mäusebussard von der Autobahn A13 bei Sevelen SG gerettet. Der Vogel sass flugunfähig auf dem Pannenstreifen.

In guten Händen: Der Mäusebussard nach seiner Rettung vom Pannenstreifen der A13 bei Sevelen. (Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

(sda)

Eine Automobilistin informierte die Polizei über das Tier, wie diese mitteilte. Die Beamten stellten fest, dass der Mäusebussard eine Verletzung am Kopf hatte. Sie fingen das Tier vorsichtig ein und brachten es in den Greifvogelpark in Buchs. Die dortigen Fachleute versorgen den Vogel und entlassen ihn nach erfolgter Genesung wieder in die Freiheit.