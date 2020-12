Polizei löst Party mit 80 Teilnehmenden in Unteriberg SZ auf

In Unteriberg SZ hat die Polizei am Samstagabend eine private Party mit rund 80 Teilnehmenden aufgelöst. Zwei Personen wurden verhaftet, eine wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, die zweite zur Ausnüchterung, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

13.12.2020, 07.14 Uhr