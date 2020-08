Polizei gibt nach Grosseinsatz im Kanton Schwyz Entwarnung

In Sattel im Kanton Schwyz ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen zu einem grösseren Einsatz ausgerückt. Sie fand eine verletzte Person vor, die mit der Rega in ein Spital geflogen werden musste. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

18.08.2020, 07.11 Uhr