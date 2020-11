Polizei findet drei Kinder und Vater tot in Buchs AG auf

In Buchs AG ist es am Montagmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Drei Kinder und der Vater wurden tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Tötungsart und zu den Hintergründen der Tat.