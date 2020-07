Polizei finde

Nach fast einem Jahr ist der Leichnam des 6-jährigen Mädchens gefunden worden, das am 11. August 2019 in Chamoson/VS bei einem Unwetter von Wassermassen mitgerissen wurde. Die Leiche wurde auf dem Genfersee entdeckt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte.

27.07.2020, 18.58 Uhr