Pilotin kommt bei Segelflugzeugabsturz am Mollendruz-Pass ums Leben

Die Pilotin eines Segelflugzeuges ist am Samstagnachmittag am Mollendruz-Pass in der Gemeinde Mont-la-Ville VD abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Beim Opfer handelt es sich um eine 29-jährige Deutsche, die im Kanton Wallis wohnhaft war.