Passanten auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt

Beim Überqueren der Strasse ist am Freitag in Düdingen FR eine Fussgängerin von einem Auto frontal erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gefahren werden. Auch in Schinznach Bad AG wurde ein Fussgänger angefahren.

21.12.2019, 12.24 Uhr