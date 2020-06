Parlamentsmitglieder rufen zu Ferien in der Schweiz auf

204 Parlamentsmitglieder haben parteiübergreifend zum Ende der Session am Donnerstag in Bern die Bevölkerung aufgerufen, den Sommer in der Schweiz zu verbringen. «Immer unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln», heisst es mit Fingerzeig auf das Coronavirus.