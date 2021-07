Pandemie Wieder mehr Fälle: BAG meldet am Dienstag 483 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet am Dienstag 483 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus und fünf Hospitalisierungen. Die Covid-Taskforce rechnet damit, dass die Zahlen weiter steigen. 13.07.2021, 13.36 Uhr

Das BAG meldet seit Montag rund 22'000 zusätzliche Coronatests. (Symbolbild) Keystone

Die Zahl der Coronafälle steigt weiter an: Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 483 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Dienstag der Vorwoche waren es 274 neue Fälle gewesen. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 22'276 zusätzliche Tests.

Todesfälle meldet das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag keine weiteren. Die Zahl der Verstorbenen in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie bleibt damit bei 10'372. Fünf Personen mussten in den letzten 24 Stunden neu hospitalisiert werden. Covid-19-Patienten nehmen derzeit 2,9 Prozent der Kapazitäten auf Schweizer Intensivstationen in Anspruch, vor einer Woche waren es 3,3 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen momentan zu 68,5 Prozent ausgelastet.

Die Reproduktionszahl (R) beträgt gemäss BAG per 2. Juli 1,47. Diese gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt weiter ansteckt. Die Zahl wird jeweils im Nachhinein geschätzt und bildet immer die Infektionslage von vor 10 bis 13 Tagen ab. Gemäss BAG sind per 11. Juli rund 3,6 Millionen Personen vollständig geimpft worden.

Taskforce rechnet mit Anstieg bei den Hospitalisierungen

Wie die wissenschaftliche Taskforce des Bundes in einer aktuellen Lagebeurteilung vom Dienstag schreibt, steigen die Fallzahlen seit mittlerweile zwei Wochen wieder an, dies in allen Altersgruppen ausser bei den 0- bis 7-Jährigen. Der Anstieg sei bei den 26- bis 34-Jährigen am stärksten, gefolgt von den 16- bis 24-Jährigen.

Die Dominanz der Delta-Variante zusammen mit einer Zunahme der Kontakte berge die Gefahr, dass die Fallzahlen über die nächsten Wochen in der Schweiz weiter deutlich ansteigen, heisst es im Lagebericht weiter. Der Anstieg der Fallzahlen dürfe auch auf die Spitaleinweisungen Einfluss haben, wie die Entwicklung der Fallzahlen in Grossbritannien zeige. «Wir rechnen auch mit einem baldigen Anstieg von Hospitalisierungen, der wegen der geringeren Impfdeckung in der Schweiz verglichen mit Grossbritannien voraussichtlich einen grösseren Anteil der Infizierten betreffen wird», schreibt die Taskforce. (chm)