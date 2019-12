Ohne Stromabkommen signifikante Verteuerung der Energie

Was passiert, wenn kein Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU zustande kommt? Eine vom Nationalfonds geförderte Studie zeigt: Die Versorgungssicherheit ist so oder so bis 2030 gewährleistet, aber der Verbraucher wird tiefer in die Tasche greifen müssen.

05.12.2019, 08.03 Uhr