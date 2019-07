Neunzig Personen in Militärkaserne Sitten an Durchfall erkrankt

Auch auf dem Waffenplatz in Bière leiden die Rekruten an Durchfall. (Bild: Claudio Thoma)

Nun haben auch in Bière 30 Rekruten Durchfall – Armee steht vor einem Rätsel

Den fünfzig Soldaten von Jassbach BE, welche am Donnerstag mit Magen-Darm-Beschwerden in Spitäler gebracht werden mussten, geht es besser. 35 von ihnen konnten die Spitäler wieder verlassen. Derweil kämpfen auch in Bière VD Dutzende Rekruten mit Durchfallproblemen.