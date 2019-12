Neuer Bahnhof Fiesch vereint Zug, Postauto und Seilbahn

Zug, Postauto und Seilbahn vereint der neue Bahnhof Fiesch VS an einem Ort. Das rund 47 Millionen Franken teure Gemeinschaftswerk der Aletsch Bahnen, der Matterhorn Gotthard Bahn, der Gemeinde Fiesch und eines Investors ist am Samstag eingeweiht worden.

07.12.2019, 16.51 Uhr