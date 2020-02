Neue Stahlbrücke fürs Bahnviadukt bei Gümmenen auf Gerüst gehievt Ein Kran hat am Dienstag die neue, 340 Tonnen schwere Stahlbrücke des Bahnviadukts über die Saane bei Gümmenen BE auf ein 20 Meter hohes Gerüst gehoben. Eingebaut wird die neue Brücke im Sommer. 18.02.2020, 13.32 Uhr

Die Baustelle beim Saaneviadukt in Gümmenen. Eine 340 Tonnen schwere Stahlbrücke wird während den Sanierungsarbeiten beim Saaneviadukt auf ein Gerüst gehoben. Einsatz in luftiger Höhe am Saaneviadukt. Bauarbeiter richten die Brücke aus, damit sie genau auf das Gerüst passt.