Neue Kampagne der Aids-Hilfe Schweiz will Testmotivation erhöhen

Die neue Informationskampagne der Aids-Hilfe Schweiz zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember will namentlich die Testmotivation derjenigen erhöhen, die sich aus Angst vor dem Resultat nicht testen lassen. Weiter will sie unbegründete Diskriminierungen vermeiden helfen.