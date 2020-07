Negatives Testergebnis hebt Quarantänepflicht nicht auf

Wer aus einem Corona-Risikoland in die Schweiz einreist, muss in Quarantäne - auch wenn die Person einen negativen Coronavirus-Test vorweisen kann. Denn ein negatives Testergebnis schliesse eine Infektion nicht aus, präzisierte das BAG am Mittwoch auf seiner Website.

29.07.2020, 14.34 Uhr