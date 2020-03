Nationalrat berät über Massnahmen gegen Hochpreisinsel Schweiz

Der Schweiz-Zuschlag kostet Schweizer Unternehmen und Konsumenten jedes Jahr Milliarden. Der Nationalrat hat am Montag die Debatte über die Fair-Preis-Initiative aufgenommen, die dem einen Riegel schieben will. So populär das Anliegen, so schwierig ist eine Lösung.

09.03.2020, 15.35 Uhr