Nächtliche Erdbeben erschüttern das Wallis Zwei leichte Erdbeben haben in der Nacht auf Dienstag das Zentralwallis erschüttert. Die Epizentren lagen jeweils unweit des Sanetschpasses nördlich von Sitten. Mehrere Menschen wurden durch die Erschütterungen aufgeweckt.

Die beide nächtlichen Erdbeben ereigneten sich unweit des Sanetschpasses nördlich des Walliser Hauptorts Sitten. (Bild: Schweizerischer Erdbebendienst (SED))

(sda)

Das erste Beben ereignete sich um 1.54 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,3 auf der Richterskala in einer Tiefe von 5,3 Kilometern, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mitteilte. Zweieinhalb Stunden später kam es um 4.36 Uhr zum zweiten Beben. Dieses hatte ebenfalls eine Stärke von 3,3 und lag in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Nach den Erdstössen wurden insgesamt gut zwei Dutzend Mini-Beben registriert.

Menschen berichteten dem Seismologischen Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC), sie seien von der Erschütterung aufgewacht. Auch beim SED gingen Dutzende Meldungen von Menschen über die Erschütterungen ein. Die Walliser Kantonspolizei hatte zunächst keine Hinweise auf Schäden, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Region mit höchster Gefährdung

In der Schweiz kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Für das laufende Jahr zählte der SED bislang rund 1200 Erdstösse. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Beben mit Magnituden ab etwa 2,5.

Insgesamt liegt die Erdbebengefährdung der Schweiz im europäischen Vergleich auf mittlerem Niveau. Starke Erdbeben bis zu einer Magnitude 7 sind möglich, aber deutlich seltener als in hoch gefährdeten Gebieten wie Italien oder der Türkei.

Das Wallis ist die Region mit der höchsten Gefährdung, gefolgt von Basel, Graubünden, dem St. Galler Rheintal, der Zentralschweiz und der übrigen Schweiz.