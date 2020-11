Nach tödlichen Schüssen in Suhr AG: Partnerin in Klinik eingewiesen

Die 37-jährige Lebenspartnerin des Opfers der tödlichen Schüsse eines Polizisten in Suhr AG ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Laut Polizei hatte sie am Dienstagabend den Notruf gewählt und Drohungen ausgesprochen.