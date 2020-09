Nach Blitzschlag in Abtwil SG sind noch drei Jugendliche im Spital

Von den 14 Jugendlichen, die am Dienstag während eines Fussballspiels in Abtwil SG durch einen Blitzschlag verletzt wurden, befinden sich noch drei im Spital. Ihr Zustand ist stabil, wie der FC Abtwil am Mittwoch informierte.