Mutter des Neugeborenen von Därstetten ausfindig gemacht

Die Kantonspolizei Bern hat die mutmassliche Mutter des Säuglings ermittelt, der am Samstag in Därstetten BE in einem Werkhof gefunden wurde. Eine Frau habe gestanden, dass sie das Mädchen in eine Decke gewickelt und in einer Kartonschachtel am Fundort abgelegt habe.

05.01.2020, 11.47 Uhr