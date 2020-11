Mutmassliche Täterin von Lugano wollte nach Syrien reisen

Die mutmassliche Täterin der Messerattacke Lugano am Dienstagnachmittag in Lugano wollte 2017 nach Syrien zu einem Dschihadisten reisen. Sie wurde aber an der türkisch-syrischen Grenze zurückgehalten, wie das Bundesamt für Polizei am Mittwoch auf Twitter mitteilte.

25.11.2020, 11.34 Uhr