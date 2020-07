Mutmassliche FCZ-Fans nach Angriff auf YB-Zug vor Gericht

Der Angriff von mutmasslichen Fans des FC Zürich auf einen Fanzug von Young Boys Bern im Sommer 2017 in Herzogenbuchsee BE beschäftigt seit Donnerstagmorgen eine Richterin in Burgdorf BE. Vor der Einzelrichterin stehen drei Beschuldigte.

23.07.2020, 10.56 Uhr