Monika Rüegg Bless in die Innerrhoder Regierung gewählt An einer ausserordentlichen Urnenabstimmung ist am Sonntag in Appenzell Innerrhoden die 49 Jahre alte Monika Rüegg Bless neu in die Standeskommission (Regierung) gewählt worden. 23.08.2020, 16.35 Uhr

Monika Rüegg Bless wurde am Sonntag in die Innerrhoder Standeskommission (Regierung) gewählt. An einer ausserordentlichen Urnenabstimmung statt an der Landsgemeinde ist am Sonntag in Appenzell Innerrhoden Monika Rüegg Bless in die Standeskommission gewählt worden.