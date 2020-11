Mit Messer bewaffneter Mann stirbt nach Polizei-Einsatz in Suhr AG Ein mit einem Messer bewaffneter älterer Mann ist am Montagabend bei einem Polizei-Einsatz im aargauischen Suhr ums Leben gekommen. Zuvor hatte der Mann laut Medienberichten Drohungen gegen die Polizei ausgesprochen. 17.11.2020, 01.10 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau musste am Montagabend zu einem Polizei-Einsatz in Suhr ausrücken. Ein älterer Mann, der zuvor Drohungen ausgesprochen hatte, wurde erschossen. KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Eine Polizei-Patrouille sei am Montagabend nach einem Alarm in ein Wohnquartier in Suhr AG beordert worden, bestätigte die Kantonspolizei Aargau den Vorfall, über den zuvor «20 Minuten» auf der Basis einer Leser-Reporterin berichtet hatte.

Im Wohnquartier sei es dann zu einer Konfrontation zwischen einem Anwohner und der Polizei gekommen. In der Folge habe ein Polizist die Schusswaffe einsetzen müssen. Der angeschossene Mann wurde von der sofort ausgerückten Ambulanz betreut. Die Massnahmen zur Reanimation schlugen jedoch fehl, wie «20 Minuten» weiter berichtete.