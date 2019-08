Mit Feiern, Reden und Feuerwerk feiert die Schweiz ihren Geburtstag Fahnen, Feuer, Feuerwerk und Reden: Heute Donnerstag feiert die Schweiz Geburtstag. Politikerinnen und Politiker halten Reden, und auf dem Rütli findet die traditionelle Bundesfeier statt. Der Keystone-SDA-Ticker berichtet laufend:

Fahnen, Feuer, Feuerwerk und Reden: Sechs der sieben Bundesratsmitglieder werden an einem oder mehreren Orten zu den Feiernden sprechen. (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI) Bei prächtigem Wetter haben sich mehrere hundert Personen auf dem Rütli zur Bundesfeier eingefunden. (Bild: Keytone SDA / Reto Legena)

(sda)

12:15 - Schweizergarde am Winzerfest

Am Winzerfest ist die päpstliche Schweizergarde Ehrengast. Die Leibwächter im Vatikan defilierten kurz vor Mittag in Vevey. Am Nachmittag wurde Bundespräsident Ueli Maurer als Festredner erwartet.

Am Vormittag beobachteten tausende Menschen den Umzug der Schweizergardisten zwischen dem Bahnhof und der Arena in Vevey. Unter Applaus und vor den Linsen der gezückten Smartphones zogen die Gardisten zusammen mit Ehemaligen in Richtung Seeufer.

12:00 - Alain Berset spricht in Yverdon

Gegenseitige Solidarität und Kompromisse machen in den Augen von Innenminister Alain Berset die Schweiz zum stabilen Land und sind Grundlage für den Wohlstand. Berset hielt seine Bundesfeier-Rede am Donnerstag in Yverdon VD.

Die direkte Demokratie mache die Schweiz einzigartig, sagte Berset laut Redetext. Sie stütze sich auf gegenseitige Solidarität und den Respekt, die die Menschen füreinander hätten. Und sie stützte sich auf in ausführlichen Diskussionen geschmiedete Kompromisse und nicht auf erbitterte Kämpfe.

Als Beispiele für solche Kompromisse nannte Berset den Vorschlag der Sozialpartner für eine Reform der beruflichen Vorsorge, den finanziellen Zustupf für ältere Arbeitslose, die trotz Bemühungen keine Stelle mehr finden, und den AHV-Steuer-Deal. Diese Vorlage hatte das Stimmvolk im Mai genehmigt.

11:45 - Auf dem Rütli treffen die Gäste ein

Gegen Mittag hat auf dem Rütli die 1.-August-Feier begonnen. Ehrengäste sind Feuerwehrleute und Gemeindepolitikerinnen und -politiker. Auch dieses Jahr sind hunderte Personen mit dem Schiff zur «Wiege der Eidgenossenschaft» gefahren. Die Festansprache wird die Urner Regierungsrätin Heidi Z'graggen halten.

Die Organisatoren der Feier hatten den Schweizerischen Feuerwehrverband (SFV) und den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) ein; der SFV feiert sein 150. Bestehen und der SGV begeht heuer das Jahr der Milizarbeit. Die Bundesfeier auf dem Rütli steht deswegen unter dem Motto «Engagement für die Gesellschaft».