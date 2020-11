Migros testet Verkauf von Müsli und Teigwaren ohne Verpackung Bei der Migros können in manchen Filialen bestimmte Lebensmittel künftig auch selbst abgefüllt werden, um Abfall zu vermeiden. In Baden AG startet am (heutigen) Donnerstag die erste Pilot-Filiale mit den neuen Abfüllstationen. 05.11.2020, 10.01 Uhr

Migros führt Abfüllstationen für Teigwaren, Trochenfrüchte oder Frühstücksflocken ein. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda/awp)

Kunden der Migros könnten damit Bio-Lebensmittel selbständig abfüllen, teilte der Detailhändler mit. Bis zu 70 Artikel der eigenen Migros-Industrie - darunter Teigwaren, Reis, Hülsen- und Trockenfrüchte, Frühstücksflocken und Süsswaren - würden angeboten. Dabei bleibt der Preis derselbe wie bei den verpackten Waren. Für den Transport nach Hause stünden auch Mehrwegbeutel aus Bio-Baumwolle zur Verfügung.

Nach Baden soll es die Abfüllstationen in Kürze in weiteren Filialen geben. Vor einer breiten Einführung sollen Kunden aber zunächst Rückmeldung geben können, was gut funktioniere und was noch optimiert werden könne, hiess es.

Das Versprechen von 2013, bis Ende dieses Jahres 6'000 Tonnen Verpackungsmaterial einzusparen oder umweltfreundlicher zu gestalten, habe die Migros derweil bereits heute übertroffen. Auch 2021 will der Grossverteiler weiter Verpackungsmaterial und Plastik reduzieren. So würden etwa die Aproz-Mineralwasserflaschen auf 100 Prozent Recycling-PET umgestellt.