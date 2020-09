Migros ruft UV-Desinfektionsgerät zurück

Der Grossverteiler Migros ruft in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) das Desinfektionsgerät «UV-C Mini 3» des Lieferanten «Sonnenkönig of Switzerland» zurück. Es bestehe eine Gefahr von Schäden an Augen und Haut.

18.09.2020, 12.36 Uhr