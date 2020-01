Migros Bank ernennt Manuel Kunzelmann zum neuen Chef

Manuel Kunzelmann wird neuer Chef der Migros Bank. Der Verwaltungsrat der Bank hat ihn per 1. Mai 2020 zum neuen CEO gewählt. Er folgt auf Harald Nedwed, der nach fast 17 Jahren an der Spitze der Bank in Pension geht, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.

10.01.2020, 10.10 Uhr