Meilen ZH: Psychiater muss Gutachten aufgrund von Akten erstellen

Im Prozess um die Tötung einer 73-jährigen Ärztin im August 2016 in Küsnacht ZH ist am Montag am Bezirksgericht Meilen der psychiatrische Gutachter des mutmasslichen Auftragsmörders befragt worden. Er musste sein Gutachten aufgrund der Akten erstellen.

08.06.2020, 12.25 Uhr