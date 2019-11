Mehrjährige Gefängnisstrafen für Einbrecherbande in der Waadt

Fünf Einbrecher sind am Dienstag in Renens VD teilweise zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Bande waren im Sommer 2018 rund 40 Mal in Häuser und Wohnungen im Kanton Waadt eingebrochen.